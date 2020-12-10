港媒：中国军方预计将在南中国海部署首艘075型

香港媒体披露，中国军方预计将在南中国海，而非东海部署中国首艘075型两栖攻击舰，显示这艘军舰有可能用在具有争议水域的对峙场面，或是潜在涉台任务。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）上个月获得的卫星图像显示，075型停泊在面向南中国海的中国海南三亚。微信公众号“军工黑科技”本周一（7日）报道，075型配属南中国海舰队的可能性最高。

香港《南华早报》报道，预料明年投入使用的075型，大概能运载30架直升机和数百名士兵，是中国最大的两栖攻击舰，也是世界第三大攻击舰，仅次于美国的黄蜂级和美利坚级军舰。

军事专家宋忠平认为：“如果中国人民解放军想拿回台湾，东部和南部战区必须合作展开联合行动。”宋忠平认为，南中国海的海况更加复杂，更适合075型进行全面海上试验，为军舰参与战斗做好准备。

军事消息人士透露，在中国建造的三艘075型中，第一和第二艘将前往到南部战区海军，因为福建沿岸等东部港口设施较陈旧，且“太小，无法容纳巨型船只”。位于海南岛的榆林海军基地被认为是亚洲最大的海军基地。

观察者网此前报道，首艘075型8月5日下午离开上海的造船厂泊位，沿黄浦江进入东海水域进行首次海试。战略与国际研究中心上个月在官网发文称，首艘075型疑似已前往南中国海进行第二轮海试，并预计中国海军到2025年将有三艘075型攻击舰服役。