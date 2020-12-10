香港再有大型住宅区暴发疫情

香港第四波冠病疫情来势汹汹，据报再有大型住宅区沦陷，知名防疫专家袁国勇等人今早也前往视察，以了解疫情如何传播。

综合港媒报道，最新暴发疫情的住宅区是位于九龙的丽晶花园，昨天累计有七起确诊个案，其中五人居于第六座，另外两人居于第四和第18座。资料显示，丽晶花园是香港最大的公屋之一，共建有22座住宅大楼，楼高32至34层，提供近6000个住宅单位。

据报道，袁国勇视察后受访时说，由于丽晶花园第六座已成为“疫区”，为避免更多人感染，第6座所有D室单位的居民，今天将送往隔离营；至于其它单位的居民，则需要接受强制检测。

香港卫生官员昨天指出，丽晶花园部分确诊者与之前的跳舞感染群组有关。

由于丽晶花园累计有多人确诊，当局已要求曾在第6座停留超过2小时的人须在14天前接受强制检测；当局也将在住宅区内设立检测站，为居民采集咽喉拭子样本进行检测。

香港上月中起暴发第四波疫情，至今有上千人确诊，这一波疫情除了出现庞大感染群组如跳舞场所外，先后有两个大型住宅区出现较多确诊病例，包括丽晶花园和葵盛西邨，后者至今有22人感染。

因应疫情扩散，香港特首林郑月娥前天已宣布进一步收紧防疫措施，包括从今天凌晨零时起，禁止饮食场所在傍晚6时后堂食，至隔天凌晨4时59分；宴会活动人数减至20人；餐厅内每桌限坐两人，顾客上限为座位数的五成，酒吧将继续关闭；娱乐派对场所、体育中心等全关闭。口罩令、二人限聚令等继续维持，上述各项措施为期14天，至本月23日。

另据《明报》报道，香港呼吸系统专科医生梁子超昨天在港台节目指出，香港欠缺紧急机制，应迅速动员不同部门队伍，以及立刻联络负责处理决策的局长，迅速执行隔离和强制检测。