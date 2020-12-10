中国电视剧制作产业协会批电视剧脱离生活、歪曲历史

中国电视剧制作产业协会网站前天（8日）发文件批电视剧脱离生活、歪曲历史

据观察者网消息，这份题为《关于电视剧（网络剧）制作“去浮华浮躁、重创作规律”的几点意见》的文件肯定了电视剧创作取得了成绩，但也指出“电视剧（网络剧）创作过度依赖流量华、数据化和收视率，浮华浮躁现象愈演愈烈”。

意见还痛批了当前电视剧行业中存在的种种乱象，指行业由于受到过度流量化和数据化的影响，文化含量明显不足，白甜宠现象严重；有的作品脱离生活、脱离实际；有的作品架空历史、歪曲历史；甚至有些明显触碰中华民族道德文化底线的作品却能大行其道。

意见还说，现在电视剧创作重演员、轻编剧、轻导演、轻制作的现象“依然十分严重”。

有的演员自带编剧，随意在现场改动剧本；有的演员自带化妆师、服装师，不按剧情需要设计自己的形象；有的演员不尊重对手，不熟悉剧情，甚至不背台词；有的经纪公司不以引导艺人塑造生动丰满的艺术形象为己任，而是过度关注艺人的自我形象和自我表演，甚至以拒演、怠工，消极等恶劣行为胁迫制片人和导演就范。

因此文件要求要从中华五千年文明传承中汲取积极营养，创作出具有震撼人心、打动人心、温暖人心的力量和能量的作品，为建设文化强国添砖加瓦。