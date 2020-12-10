香港今年IPO居全球第二 沪深分列第三、五名

中国和香港证券交易所今年将创下自2011年以来表现最活跃的一年，两地集资活动均激增，成为推动今年全球IPO市场集资金额增加23%的主要推动力。

咨询与审计公司毕马威预计，今年港交所、上交所及深交所的新股集资额分别为503亿美元（约672亿新元）、499亿美元（约667亿新元）和185亿美元（约247亿新元），分别在全球排名第二、第三和第五位。

数据显示，2020年期间，上交所和深交所的新股总集资额预计将按年增加82%，合共集资4610亿元人民币（约941亿新元）。港交所的新股集资额增加24%，预计在年结前将完成140宗新股上市，集资总额3899亿港元（约796亿新元）。

香港新股市场今年集资额暂时排行第二，仅次于美国纳斯达克。毕马威预计，明年将有130至150只IPO在香港挂牌，合共集资3500亿至4000亿港元。毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示，明年香港新股集资额有望继续守在全球前三，是否能夺冠则需考虑大型企业是否来港上市。

刘大昌表示，目前有50至60只中概股符合来港第二次上市要求，所以明年在香港二次上市的中概股数目可能比今年多，但至于集资额则很要看这些中概股选择明年或后年来港上市，而且集资规模亦未必比得上当初来港第二次上市的阿里巴巴等。

对于美国计划对中概股施加各样限制，毕马威香港新经济市场及生命科学主管合伙人朱雅仪表示，市场对相关事件已讨论一段时间，其中审计底稿问题更是存在多年，是今年才有行政上的行动，为市场带想不确定因素，很视乎中美政府讨论是否有突破。

她表示，中概股对此可以有不同的行动选择，包括私有化、在其他市场上市等，但值得留意，企业选择上市地点亦要考虑自身需要，例如当地股市有没有可比较同业等，而今年也有很多中资企业继续赴美上市。