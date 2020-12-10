中国教育部将严惩要求家长批改作业行为

中国各地近日出台政策和措施，禁止学校方面要求家长批改作业等行为。中国教育部基础教育司副司长俞伟跃今天说，“对于杜绝将学生作业变成家长作业这个问题，教育部的态度是一贯的、坚决的。”

据澎湃新闻报道，同时，他也强调，不给家长布置作业，并不意味着家长把孩子交给学校就没有教育的责任了，家长也要在家里引导培养孩子养成自主完成作业的良好习惯，跟学校密切配合，形成育人的合力。

俞伟跃说，作业是学校教育教学的一个重要环节，也是学生巩固知识、提高能力的重要途径，是老师开展教学评价和精准分析学情的重要手段。这几年，教育部一直以来高度重视作业管理的问题，像“减负三十条”等等，其中都有一些明确的要求。

俞伟跃表示，下一步将主要采取三个方面的举措，来指导地方按照要求切实落实好作业的管理工作。

第一，健全作业布置的机制。如学校作业的常规管理、年级和班级的统筹、教师试做和面批讲解、学生反馈和评估等等方面的机制。

第二，提升作业的质量，主要是在严格控制作业总量和时间的基础上，优化作业的设计，创新作业的形式，强化实践性的作业，积极探索弹性作业、跨学科的作业。同时，鼓励各地系统化设计一整套符合学生学习规律、体现素质教育要求和学科特点的基础性作业。

第三，加强日常监管，对于违反有关规定，特别是布置惩罚性作业、要求家长完成或批改作业等明令禁止的行为，发现一起，严处一起，切实建立起有利于减轻学生过重课业负担，促进学生身心健康全面发展的良好教育生态。