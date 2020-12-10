两位美驻华前大使：美中关系恶化对各州不是好事

美国两位前驻中国大使洪博培、骆家辉认为，美中关系恶化对全美各州不是好事，从地方层面恢复美中交流对各州人民福祉至关重要，但也承认中国的经贸政策对美国国家利益构成威胁，必须聪明应对。

据美国之音报道，身为美国华人的骆家辉从2011年至2014年担任驻华大使。他本周一（7日）在美中关系全国委员会线上讨论会上说，过去几年已经可以感受到由于美中贸易战导致从樱桃、苹果、小麦到波音飞机等产品出口的下降。

曾任美国西北部华盛顿州长的骆家辉说，贸易战以来，依赖贸易的华盛顿州出口额从贸易战前的水平下降了65%，失去了10万个与货运相关的就业岗位；从俄勒冈到华盛顿的港口进出口下降了60%。波音公司从2018年到2020年三年间未向中国出售过一架飞机，更别说新鲜樱桃空运中国已经基本停止。

“贸易战给我们造成了严重问题，因为它不仅影响了我们的出口，还提高了在华盛顿州从事商务的成本，”骆家辉说。“虽然许多国家也对中国的经贸政策有相同担忧，但美国孤军作战的战略实际上在帮助欧洲或世界其它地方的美国竞争对手。”

从2009年至2011年担任驻华大使的前犹他州州长洪博培（Jon Huntsman Jr.）说，犹他州经济主要依靠农业、技术等领域的贸易以及旅游，“ 美中关系低迷将影响我们的贸易机会。 如果由于不断恶化的关系而持续下去，那将是一件坏事。 但是我认为我们必须为经济方面的任何可能情况做好准备，”他还注意到，到犹他州的游客人数，不仅因为新冠病毒大流行，“也由于当前美中关系的挑战已经减少”。

美国国务卿蓬佩奥曾在全国州长协会上警告美国的州长，要警惕中国的渗透，并称美国正在联邦、州和地方层面与中国开展全方位的竞争，其结果将会影响美国的外交政策和国家安全。

不过，同样出席美中关系全国委员会线上讨论的密歇根州前州长斯奈德（Rick Snyder）说，这并没有影响密歇根现任州长的政策，“我们知道美中关系对于与中国贸易的重要性。中国是我们最大出口国，至少在关税战、贸易战前是这样。因此，我们知道对我们的经济成功而言与中国的贸易、与中国的关系的重要性。”

骆家辉说：“显然我们必须承认国家安全利益以及华盛顿指出的一些问题，但是我们不参与国家安全问题，我们的任务是帮助我们的农民、我们的制造业者，将其在美国制造的商品和产品出售到中国和世界其它地方去。这是州长要做的事情。我们注重的是就业机会、教育和安全网络等人民福祉。”

他也说：“我们可以让北京和华盛顿去解决那些安全问题，显然，我们需要对中国施压以在法治框架下保护知识产权，但是正如我的同事们指出的，两国人民之间的互动越多，对人权和民主以及我们在美国这里所享有的某些自由和多样性的理解、认可和支持就越多，也许会加速中国的发展和开放。”

洪博培则说：“每个州长在资产负债表上都会发现，即使不是第一大贸易伙伴，最大的贸易伙伴之一就是中国。”

洪博培也说：“这样一来，自然就要促进本州的出口和经济活动，这是州长要做的一件大事。这样做是因为你要支付账单，你希望自己的商务繁荣，那自然你就会到中国去。这就是我们所有人以及大多数其他州长都对中国进行贸易活动的原因。”

与会前州长们认为，总统特朗普的关税战并不能解决中国被指出现不公平经贸政策和盗窃知识产权的问题。总统当选人拜登最近说到，他上任后不会立即停止特朗普政府与中国达成的第一阶段贸易协议。

骆家辉说，希望新一届美国政府能够制定更有效的战略，以打击和解决中国一直在执行的、与他们加入世贸组织的承诺背道而驰的经贸政策，“我认为贸易战是错误的处理方式，我们需要与我们的盟国和对中国也有类似担忧的世界各国合作。”

洪博培则说：“只有到了中国当地企业家感到其（知识产权）后果跟他们利益攸关，他们要对中国决策者施加压力的时候”，侵犯知识产权的问题才能真正得到解决。他认为，而这正是“一个美国的州与中国的省之间的互动、以及各省可以对中央政府施加压力的领域。”

洪博培也强调，美国的州长代表着美国的价值观，“无论你走到哪里，无论你是共和党人还是民主党人，你代表着自由、公开、透明的价值观，你走到哪里都在充分展示美国宪法《第一修正案》赋予的权利，因为你是美国制度的生动体现。”

骆家辉则说，州长不能回避中国的人权课题，而鼓励更多人来访问美国符合美国的政治和经济利益。