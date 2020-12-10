全国人大副委员长王晨：要积极参与涉外法治斗争

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨昨天（9日）与青年法学家座谈时强调，法学法律工作者要积极参与涉外法治斗争，更好运用法治方式“防范风险、反制打压”。

据新华社报道，身兼中国法学会会长的王晨昨天在北京出席中国法学会主办的“全国杰出青年法学家”颁奖仪式并与青年法学家座谈。

王晨在讲话中指出，法学法律工作者要在学习研究践行习近平法治思想上走在前、作表率，把科学理论贯彻落实到全面依法治国各项工作之中。要始终坚持党的领导，坚持正确政治方向，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。要深入研究阐释习近平法治思想，推进法学理论、法律制度和法治文化创新发展。

他强调，要积极参与涉外法治斗争，更好运用法治方式应对挑战、防范风险、反制打压，坚决维护国家主权、安全和发展利益，维护中国法律的尊严不容侵犯。

美国财政部本周一（7日）宣布制裁14名中国官员，指他们涉嫌参与取消四名香港立法会反对派议员的资格。

被列入制裁名单的官员都是全国人大常务委员会副委员长，其中也包括王晨。

随后，中国外交部副部长郑泽光8日召见美国驻华使馆临时代办傅德恩，称中方将针对美方制裁作出“对等反制”。

中国全国人大常委会昨天也表示，将对提出和推动涉港议程、插手香港事务、损害中国主权安全的美方相关人员实施对等制裁。