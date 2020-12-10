崔天凯：中美有能力只会超越分歧 重建关系

中国驻美大使崔天凯9日在华盛顿表示，中美关系不会也没有必要回到过去，但为了建设更美好的未来，重要历史经验必须铭记。

综合新华网、中新社报道，崔天凯是在美中贸委会2020视频年度晚宴的致辞中作上述表示的。他说，中美之间虽然有差异和分歧，但共同利益始终是第一位的，任何差异都不应成为冲突对抗的理由。

崔天凯指出，众所周知，中美关系正面临建交以来罕见的严峻局面。贸易投资受阻，科技合作被打断，人文交流被破坏，对抗摩擦似乎一触即发。一些人的冷战思维和意识形态偏见正把中美关系推向悬崖边缘。

他说，“而这样的危险趋势仍在持续，如果任由其发展，将对中美两国和两国人民的根本利益造成难以修复的创伤。”

因此，崔天凯呼吁“在这个艰难时刻，我们要登高望远，为中美关系找到正确方向。”

他引用古希腊哲学家亚里士多德的话说，越是在最黑暗的时刻，我们越要聚焦光明。

崔天凯表示，2021年是中美关系承前启后、继往开来的关键之年。明年是基辛格博士首次秘密访华和“乒乓外交”50周年。半个世纪来，中美关系超越意识形态分歧和冷战对抗，取得巨大发展，积极影响了中美两国，也深刻改变了整个世界。有些人试图否定这些基本事实，以冲突对抗重新定义两国关系，是对历史的歪曲和否定，是给未来“埋雷”设障，将把中美关系引入危险的歧途。

崔天凯强调，在全球化深入发展、中美利益紧密交融的时代，“新冷战”和“脱钩”根本没有出路。中美两国完全有智慧、有能力超越分歧，重建两国关系合作共赢、持续稳定发展的战略框架。

他同时指出，2021年是迎接后疫情时代曙光的关键之年，中美合作不能也不应缺位。从抗击疫情，到促进世界经济复苏和增长，再到改革和完善国际治理体系和架构，增强应对气候变化等全球性挑战的能力，都应该成为中美协调合作的重点领域，这也是国际社会的普遍期盼。

崔天凯说，艰难的2020年即将过去，人们从未像现在这样期盼2021年是一个真正的“牛年”，对中美关系而言也同样如此。“但是，我们无法把这视作理所当然的事。”