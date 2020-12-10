中国驻加使馆指加拿大任意拘留孟晚舟

中国驻加拿大使馆再次否认中国任意拘留两名加拿大人康明凯和斯帕弗，并反指加拿大任意拘留中国科技巨头华为首席财务官孟晚舟。

加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）昨天（9日）在外交部官网发表声明，提到康明凯和斯帕弗在中国被“任意拘押”，至今年12月10日已有两年的时间，但加拿大承诺将竭尽所能争取两人获释。

商鹏飞说：“这两名加拿大人是我们政府的绝对优先事项，我们将继续努力不懈，确保他们立即获释。”

中国驻加拿大使馆就商鹏飞称中国搞任意拘押表达不满，强调两名加拿大人涉嫌危害中国国家安全犯罪，中国主管部门对其进行逮捕、起诉和审理，纯属依法办事，有关加公民的合法权利得到保障。

使馆发言人在官网发布的声明中说：“加方企图搞‘麦克风外交’，拉帮结派向中方施压，这完全是徒劳的。”

声明提到，孟晚舟被捕是一起“严重的政治事件”，“加美滥用双边引渡条约，将未违反任何加法律的无辜中国公民孟晚舟扣押已逾两年之久。加方在孟晚舟事件上的所作所为才是不折不扣的任意拘押。”

发言人也指美国制造这起事件来打压中国高科技企业，阻挠中国科技发展，并呼吁加拿大立即释放孟晚舟，让她平安回到中国。

发言人说：“国际社会和加国内越来越多的有识之士对此看得很清楚。加方扮演了美方的帮凶，负有不可推卸的责任。”

