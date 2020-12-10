所谓的“亲美舆论”究竟长什么样？

中国官媒央视网昨天（9日）刊登评论，告诫读者要“擦亮眼睛，分清真假”，警告随着美国选举结果尘埃落定，““美粉水军”又在网上活跃起来，部分公知、大V、媒体账号还集体发力，“绝非偶然现象”

央视评论称，过去几年“美国一些政客近乎疯狂的作为”，“撕下了多年来对华‘接触遏制’的伪装”，让中国和世人看清了其真实面目，也让那些长期“崇美”“跪美”的公知、大V们没了市场。可随着美国选举结果逐渐尘埃落定，一些“美分党”又在网上活跃起来，部分公知、大V、媒体账号集体发力，共熬某些政客的“励志鸡汤”。

央视的这篇评论，全文未提及候任美国总统拜登的名字，但是其所指的“亲美舆论”多以拜登为主角，却是呼之欲出。

评论形容，一时间，网上各类“励志人生故事”广为流传，个别政客与儿子的亲情、与妻子的爱情、与朋友的友情人尽皆知。评论还指，数量众多的媒体账号持续刊发相似内容，那些“样式文章”风格一致、笔法相同、套路雷同，旨在鼓吹个别美国政客的“励志人设”，打造其“慈父”“亲民”等形象，进而再度鼓吹美国“人人平等”的“美国梦”，讴歌美国的选举制度。“崇美”“跪美”之情溢于言表；其真正的目的是要在中国网络上营造“亲美”“崇美”的舆论环境，本质上是为美国利益服务，降低美国未来对华“行动”的成本和阻力。

评论后半部将话题引到“美国制度和价值” 。评论说，在今年的抗疫过程中，“崇美”“跪美”者就一直伺机而动，对中国防疫举措“鸡蛋里挑骨头”，为美国政治化、污名化疫情推波助澜。待到美国疫情蔓延暴发，美国政府防疫不力，“崇美”“跪美”者便以“自由”“人权”为幌子，，宣扬美式“人权”，美化美式价值，实则混淆视听、颠倒黑白。评论说，“无论是美国大选，还是美式防疫，都让我们对美国制度和价值有了更清晰的认识。”

中国网民需要警惕的“亲美舆论”到底是哪一类舆论，所谓的“励志鸡汤”到底有哪些例子？央视的评论没有展示。但是《联合早报网》通过网上搜索，发现许多批评大多都引用了下述截图，内容都是讲述拜登的生平故事，也都用了相同的“半个世纪”、“一波三折”等词。

这些文章用词雷同，到底是因为互联网本来就流行“天下文章一大抄”，还是背后有“部分公知、大V、媒体账号的集体发力”？感觉还不好说。

通过网上搜索，也发现有的报道将注意力放在拜登2011年访华时吃炸酱面等话题，内容并不雷同。不过，中国官媒可能认为，这些全是必须提醒民众“擦亮眼睛”警惕的内容， 其背后都旨在“降低美国未来对华‘行动’的成本和阻力”。

看起来，随着美国白宫的主人即将从大打贸易战、科技战的特朗普，换为主张价值外交的拜登，中方丝毫不敢掉以轻心。拜登仍未上台，中国官媒已为应对舆论战严阵以待，先一步拉开了防线。