中国外交部：为维护正当权益 做战狼又何妨

中国外交部强调，为维护中国正当权益，中国“做战狼又何妨？”

据中国澎湃新闻报道，外交部发言人华春莹今天（10日）在例行记者会上，就德国报章《每日镜报》（Der Tagesspiegel）较早时报道，德国绿党议员鲍斯（Margarete Bause）说，中国实行“战狼外交”，做出上述回应。

华春莹说：“如果有些人因为中国面对毫无底线的恶意的攻击抹黑和谩骂作出回击，说明事实真相，就把中国外交称作‘战狼外交’的话，那么为了维护中国自身的正当合法权益，为了维护中国的主权安全发展利益，为了维护国家的利益尊严，为了维护国际的公平与正义，就做战狼又何妨？”

华春莹也将战狼外交与美国迪士尼动画片《狮子王》做了比较，质问指责中国搞战狼外交的人士，“不知道他们怎么评价辛巴，那个可爱的小狮子，在各种怀疑、责难、打击当中成长和成熟起来的辛巴。我想大家可以回想一下，一段时间以来，中国同个别国家之间是发生了一些事情，但是这些事情当中哪一次、哪一件是由中方首先挑衅引起的？哪一次、哪一件是中方在干涉别国内政？哪一次、哪一件是中方在威胁损害其他国家的利益？”

华春莹也提到在1980年代播出的香港电视剧《霍元甲》主题曲《万里长城永不倒》有一句“因为畏缩与忍让，人家骄气日盛”。她认为，从根本上讲，关于战狼外交的非议实际上是“中国威胁论”的又一翻版，是一些人给中国量身定做的话语陷阱，本质就是这些人做惯了教师爷，习惯了颐指气使，不习惯有人反驳。

她也认为，这些人的目的就是要让中国打不还手、骂不还口，通过给中国扣上这顶帽子，威胁和讹诈中方，让中国放弃说出事实真相的权利。

华春莹强调，中国不主动惹事，但也不怕事，不会被胁迫讹诈。在事关中国主权、安全、发展利益和国际公平正义等大是大非的原则问题上，中国外交必须坚决有力地回击一切恶意挑衅，有力捍卫国家的利益与尊严，维护国际的公平与正义。

她也说，中国始终坚持独立自主的和平外交政策，咄咄逼人从来不是我们的外交传统，但是卑躬屈膝也不是中国人的气节。

中国《环球时报》引述《每日镜报》的这则新闻报道，德国联邦议院人权委员会11月18日举行“中国人权听证会”，招致中国大使馆批评。文章指责中国“做出如此激烈的反应”，并引述德国议员鲍斯的话说，中国外交官的举止“更具侵略性”，中国实行“战狼外交”。

《每日镜报》也配上有“权”字的图片，旁边解释说，这是“强大的标志”，“表示权力的中国汉字”。不过，这个“权”字多加了一点，成了“杈”。

德国汉语教学协会主席、柏林自由大学汉学教授顾安达（Andreas Guder）随后将错别字的截图放到推特并提及这个问题。