被美国制裁的澳门黑帮“教父” 究竟多厉害？

1998年，香港一部名为《濠江风云》（中国大陆称《驹哥传》）的黑帮电影上映。剧情主要讲述澳门一名街头小弟，如何一步步变成黑道老大的经历。

1998年上映的黑帮电影《濠江风云》，由知名港星任达华（中）等主演。（互联网）

那年头，香港影坛的黑帮片多的是，多一部《濠江风云》没有什么特别。然而，这部电影的特殊之处，在于它是一部自传电影，主要投资人就是这部电影的主角原型本人———黑道老大尹国驹。

关注中文时政新闻的你，今天肯定留意到尹国驹被美国财政部制裁的消息。在此之前，你可否晓得尹国驹这号人物？这个人物的故事很多，但真真假假未必都能核实考证。《联合早报》这里梳理了传闻中他的前半生，尽量画出一个大致轮廓。

尹国驹其人

绰号“崩牙驹”的尹国驹，出生于澳门贫民区，在五兄弟姐妹中排行老大，父亲为自来水厂工人，母亲为火柴厂工人，家庭贫困。

生长在穷苦人家，尹国驹十岁左右就迫于生计辍了学，在酒楼打工帮补家用。他长到十五岁时，跟几名朋友一起做起了炒卖黄牛戏票的偏门生意。

由于在这份生意中赚了些钱，尹国驹在十六岁买了一部电单车。据网络资料显示，当时年少气盛的的他，时常到处和人斗车；但没想到他在一次练车时，突然发生意外，一只门牙就此崩了，并被朋友谑称为“崩牙仔”。

今年65岁的尹国驹，据报出生于澳门贫民区。（互联网）

而这个外形缺陷，也随着他后来一步步往上爬，成了他鲜明的个人标志。

之后不久，尹国驹结识了黑社会组织“14K”的小头目“黑仔华”，由此正式踏入了黑帮世界。据说，尹国驹一开始时仅是一名收赃、爆窃的小喽喽，后来凭借在赌场放高利贷，以及涉足地产业等，慢慢崛起成为叱咤一方的黑道大佬。

成名后的尹国驹也继续发展势力，并且也是各方眼红的对象，为此惹出许多麻烦。

其中，最广为人知的是，他于90年代中与另一黑道帮派争夺赌场地盘，将澳门搞得“翻天覆地”，严重影响当地治安；为此，澳门警方还发出通缉令，透过国际刑警全球通缉尹国驹。但该通缉令在发出后不久，即被撤销了。

有评论形容，当时的尹国驹可说是风头一时无两，且声势和权势丝毫不弱于当时的澳门总督，还有人比喻他是“澳门的地下皇帝”。

图为澳门知名赌场葡京娱乐场。（路透社资料图）

入狱13年

在澳门回归中国前夕，尹国驹接受《时代周刊》以及《新闻周刊》采访时，公开承认自己是江湖人物。向来高调的他，还出资开拍自传式电影《濠江风云》，由香港知名演员任达华等主演。这部电影日后成为他黑帮生涯的罪证之一。

1998年5月，当时的澳门司法警察司司长白德安座驾被炸，尹国驹第二天凌晨被拘捕。同年，他因涉及参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等多宗严重罪案而被判入狱13年10个月，于2012年出狱。

尹国驹出狱后的这几年里，行事作风似乎低调了许多，并且以商人的身份，常出现在马来西亚、柬埔寨等。但作为一代枭雄，江湖从未停止过他的传说。