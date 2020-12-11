中国驻英使馆坚决反对英部长见罗冠聪

中国驻英国大使馆昨天（10日）针对英国内政部长帕特尔会见已解散的香港众志创党主席罗冠聪一事表示坚决反对，并敦促英方立即纠正错误、采取措施消除不良影响。

据中新社报道，帕特尔日前会见了罗冠聪等人，并表示将信守关于保护和捍卫香港民众自由的承诺。

中国驻英国大使馆发言人对此指出，“港独”组织香港众志创党主席罗冠聪涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全，正被香港警方通缉。英国内政大使帕特尔堂而皇之会见中国警方通缉犯，明目张胆为“港独”分子撑腰打气，严重干涉中国内政和司法主权，严重违反国际法和国际关系基本准则，也完全违背英方不支持“港独”的立场。中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促英方立即纠正错误，并采取措施消除不良影响。

发言人指出，香港回归以来，“一国两制”“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻，香港民众享有前所未有的民主和自由。反观英国殖民统治时期，港人从未享有民主、人权与自由。香港已经回归祖国23年，但英方依然没有认清香港已经成为中国一个特别行政区的事实，口口声声说要“保护”和“捍卫”其殖民统治时期从未给予香港民众的自由，甚至执意违背自身承诺改变英国国民（海外）（BNO）安排，这是典型的殖民心态。

发言人称，香港已回归中国，香港事务纯属中国内政，绝不容任何外国以任何方式干涉。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，实施香港国安法的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权、无所谓“责任”。“我们奉劝英方悬崖勒马，不要一错再错，立即停止以任何方式插手香港事务、干涉中国内政，否则必然搬起石头砸自己的脚。”