中医药将列为中国本科临床医学类专业必修课

中国教育部明确，将把中医药课程列为本科临床医学类专业必修课和毕业实习内容。

据澎湃新闻报道，中国教育部公告，正会同国家卫生健康委员会等制定文件，明确提出把中医药课程列为本科临床医学类专业必修课和毕业实习内容，增加课程学时，还将建设一批中医药类精品课程，使临床医学生能够更好地掌握中医知识、加深中医理解和建立中医思维，为从事中西医结合的临床和研究奠定基础。

中国教育部称，目前医学院校中临床医学专业的课程体系中绝大多数设置了“中医学”必修课程，在西医院校开设中医学课程已成为中国医学教育的一大特色。教育部、国家中医药管理局一直高度重视西医学生的中医教育，近年来，深化医教协同，多措并举推动高等医学院校进一步加强院校教育阶段临床医学专业学生的中医学教育。

目前，中国医学院校临床医学专业基本都设置了中医学方面的必修课或选修课，平均55学时左右，授予3至5个学分，必修课开设较多的课程是《中医学》或《中医学基础》，选修课有《针灸学》《中医治未病》《中医学基础》《络病理论与临床应用》《中医养生学》《中药保健食品》等。

记者注意到，今年9月公布的《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》已提出，强化对医学生的公共卫生与预防医学、传染病防控知识等教育，组织编写传染病学等医学类精品教材，将中医药课程列入临床医学类专业必修课程。