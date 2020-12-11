﻿珠海逾千人紧急接种国产疫苗 没有不良反应

中国珠海疾控部门昨天（10日）发布消息，珠海在12月3日开展了首批疫苗紧急接种，截至8日，珠海共接收到广东省供应配送的紧急使用疫苗2000支，已紧急接种1100余人，目前受种者接种后总体情况良好，未观察到有严重不良反应。有业内人士透露，现时珠三角多市陆续进行疫苗紧急接种，整体反应良好。

据《大公报》报道，按照广东省的统一安排和部署，珠海市制定了疫苗紧急使用接种工作方案和技术方案，成立了市疫苗紧急接种技术专家组和异常反应调查诊断专家组，对接种单位开展了疫苗紧急接种技术培训等准备工作。

有消息称，此次紧急接种的疫苗为国产疫苗科兴克尔来福。据了解，近日北京科兴中维生物技术有限公司获得5亿余美元资金用于灭活疫苗克尔来福的进一步开发、产能扩展和生产等。该公司已建成并投入使用的疫苗生产线年生产能力超3亿剂，计划在今年底之前完成建设的第二条生产线，启用后将使克尔来福的年生产能力提高到6亿剂以上。

按照广东省的安排，结合珠海市实际情况，针对不同的暴露和传播风险等级，珠海首批接种对象包括隔离场所工作人员、多次往返公务或紧急公务豁免隔离人员等五类防输入疫情的重点保障人员。

有不愿透露姓名的受种者说，在接种过程和之后几天都没出现特殊或太大的不舒服感，接种部位在初期有短时间的轻痛，也有一小段时间感到有些热，但整体感觉不错的。“我对国家疫苗的研发进展及质量都很有信心”。

珠海疾控部门透露，珠海市后续也将按照国家和省的部署，结合疫苗供应和上市情况，有序开展其他易感人员的接种工作。也有珠海市民坦言，防输入疫情的重点保障人员作为首批接种后，就距离普通市民的接种时间更近了。“其实，按疾控部门透露的五类防输入疫情的重点保障人员，他们都属于我们身边工作生活的普通人，他们都接种了，这从另外角度也表明国家对疫苗的信心，我也对国产疫苗充满信心”。