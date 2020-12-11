中国央视前主播芮成钢传今天出狱

中国央视前主持人芮成钢，早前因涉贪腐案获刑六年，网传他今天刑满出狱。

《直面》传媒2017年2月公布一份吉林省蛟河市人民法院执行通知书显示，芮成钢罪名为“受贿行贿”，刑期为六年，起刑日期为2015年5月18日，刑满日期2020年12月11日。

芮成钢的新浪微博目前仍可正常浏览，今天有不少网民在下面留言，有人询问其状况，还有人希望他出狱后重返大荧幕。

今年43岁的芮成钢曾主持央视财经频道节目《全球资讯榜》、英语国际频道节目《财经中国》《中国投资指南》等栏目，获得过中国播音主持“金话筒奖”，2005年被美国耶鲁大学授予“耶鲁大学世界学者”称号。

芮成钢采访过许多各国政要，其个人微博曾拥有1100万粉丝。

芮成钢2014年7月11日被吉林检方带走调查。被捕后，与他有关的各类传言不断。有报道说，芮成钢与央视财经频道原总监郭振玺、原制片人田立武等人涉嫌受贿案有关。也有传言说，芮成钢卷入中共中央原办公厅主任令计划案件，并与令计划妻子谷丽萍有染。甚至一度还有消息称，芮成钢涉嫌出卖国家机密，可能被判死刑等等。

对于坊间说法，分析人士指出，如果芮成钢是因为“受贿行贿”而被判六年徒刑，表明此前有关他的一些传言未必是真，比如出卖国家机密等等。这个情况可能是因为芮成钢2014年7月被带走调查的时候，正值外界盛传令计划即将落马之际，难免有一些传言将芮成钢与令计划家族联系起来。



