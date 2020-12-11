欧商会取消与中国智库会谈

一位知情人士透露，在中国反对两位知名中国批评人士参与后，欧洲顶级商业协会欧洲企业组织协会（BusinessEurope）退出了与北京一家智库的会谈。分析认为，这将对《中欧全面投资协定》的谈判投下阴影。

据彭博社报道，BusinessEurope与中国国家发改委主管的中国国际经济交流中心原定通过网络举行这次会议。知情人士称，在中国国际经济交流中心要求禁止两名人士与会后，欧洲方面取消了这次会谈。

知情人士称，被中方反对出席会议的是欧洲议会德国绿党成员布迪克费尔（Reinhard Bütikofer），以及位于柏林的墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies）执行董事胡谧空（Mikko Huotari）。 布迪克费尔经常就人权和香港问题公开批评中国。

中国与欧盟正努力达成《中欧全面投资协定》。双方谈判代表此前表示希望年底前达成，但是自2013年开始谈判以来，关于开放中国市场和消除欧盟所称歧视性做法的条款都阻碍了谈判进度。

尽管今年下半年双方朝着达成协议的方向取得了重大进展，但是鉴于分歧仍然存在，一些人士对年底前达成协议的可能性抱有怀疑。另一位知情人士称，尤其是欧盟希望中国在劳工等可持续发展议题上做出承诺，这被视作主要分歧所在。

第一位知情人士称，BusinessEurope与中国国际经济交流中心原定11月举行的这场会议与中欧投资协定谈判没有直接关系，但此事突显了双方对话的难度。

BusinessEurope指出，这些闭门对话通常有40名左右包括公司高管和智库代表在内的与会者，就中欧关系话题进行“公开讨论”，“遗憾的是，原定今年11月24日举行的视频对话被取消了”，BusinessEurope发言人在电子邮件中表示，BusinessEurope预计明年将再次举办会议。