韩正再添新头衔 担任黄河流域保护领导小组组长

中国国务院副总理韩正又多了一个新头衔，担任黄河流域生态保护和高质量发展领导小组组长。

据香港01报道，《新闻联播》周四（10日）的报道，韩正于9日以“推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组组长”的身份，主持召开推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组全体会议。

韩正在会议上强调，黄河流域生态保护和高质量发展，是事关中华民族伟大复兴的千秋大计，是重大国家战略。他说，要把水资源作为最大的刚性约束，合理规划人口、城市和产业发展，坚定走绿色、可持续的高质量发展之路。

梳理发现，现在由韩正担任小组组长或委员会主任的，有推动长江经济带发展领导小组、推动长三角一体化发展领导小组、京津冀协同发展领导小组、粤港澳大湾区建设领导小组、中国国务院第七次全国人口普查领导小组、中国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、第24届冬奥会工作领导小组、推进海南全面深化改革开放领导小组、中国国务院食品安全委员会。

对于黄河流域的问题，中国国家主席习近平2019年9月在河南郑州调研时，就有召开“黄河流域生态保护和高质量发展座谈会”，是首次将黄河流域生态保护和高质量发展，与京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样，已上升为重大国家战略。

在今年8月31日的中央政治局会议，亦有审议通过《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。及至今时今日，“推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组”正式亮相，相信就是要落实该份规划纲要，部署下一阶段工作。