苏宁回应全部股权质押淘宝：正常商业合作

对于苏宁控股集团股权全部质押给淘宝一事，苏宁易购回应指，股权质押是正常的商业合作，对苏宁易购战略发展和正常经营无实质影响；不过今日（11日）早盘苏宁易购股价一度大跌逾7%后跌幅缩窄。

据路透社报道，中国国家企业信用信息公示系统周四信息显示，苏宁控股股东张近东、张康阳及南京润贤企业管理中心（有限合伙）已将公司全部股权出质给淘宝（中国）软件有限公司，三人出质股权数额共计10亿元（人民币，下同，2.04亿新元），与苏宁控股集团的注册资本金额等同，股权出质登记日期为12月4日。

苏宁易购早盘一度跌逾7%，股价触及8.03元，最新报8.34元，跌3.8%。

而张近东为苏宁控股集团创始人和董事长，也是苏宁电器集团和上市公司苏宁易购的主要股东。

为增强投资者信心，苏宁近期将对多只债券再次进行回购。12月9日苏宁易购公告称，将使用自有资金对公司发行的18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07七支债券进行回购，购回资金总额为20亿元。

苏宁易购11月中旬曾公告称，为增强投资者信心，维护公司债券价格稳定，促进公司的长期稳定发展，将以10亿元人民币购回已发行的公司债。而此前受近期信用债市场风险急剧上升影响，苏宁易购公司债二级价格大跌。

最近市场还有传闻称，苏宁集团在渤海银行的贷款已经违约，民生和建设银行已抽贷。不过，苏宁集团很快在其官方微博上紧急回应：在此郑重声明，以上传闻均不属实。该谣言对公司正常经营和品牌声誉造成了恶劣影响，公司已向有关部门报案，查实信息来源，并追究造谣者及传谣者的法律责任。