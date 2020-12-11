人大副委员长王晨受制裁后出席美商会晚宴

中国政府昨晚（10日）派出受到美国制裁的中共政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，出席中国美国商会晚宴。王晨在晚宴上说，希望中国美国商会及会员企业继续充分发挥积极作用，为推动中美关系重启对话、重回正轨、重建互信作出努力。

据新华社报道，王晨在中国美国商会于北京举办的答谢晚宴上说，中国将持续构建市场化、法治化、国际化营商环境，全面实施外商投资法，放宽市场准入，对在中国注册的企业一视同仁，完善公平竞争环境。

王晨是美国本周就香港问题决定制裁的14名全国人大副委员长之一。美国国务卿蓬佩奥解释，实施制裁是要惩罚这些官员在剥夺香港立法会四名民主派议员资格中所扮演的角色。

除了王晨之外，美国本周一（7日）宣布制裁的其他副委员长为：曹建明、张春贤、沉跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华。

中国随后决定对在涉港问题上“表现恶劣、负有主要责任”的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁，并取消美国持外交护照人员临时访问香港、澳门免签待遇，作为反制措施。

另据彭博社报道，全球化智库（CCG）理事长王辉耀说，王晨在晚宴上致辞时并未提及制裁措施，语气“完全友善”，并提到派中共政治局委员出席，显示中国高度重视这场晚宴。

报道也提到，中国派王晨出席这场晚宴被视为是一种反抗，而这可能引来外界对中国美国商会的批评。

中国通常会指派负责经济领域的代表出席这场晚宴，例如去年出席晚宴的副总理胡春华。公开资料显示，胡春华长期在新闻机构或宣传机关工作，2002年至2008年出任人民日报社社长，并两度担任中央宣传部副部长。