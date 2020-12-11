王毅吁重建中美关系战略框架

中国国务委员兼外交部长王毅谈及中国明年外交七大任务时提及，中美有必要重建两国关系发展的战略框架。不过他也批评说，美方在单边主义的道路上越走越远，国内的反华势力应该收场了。

据中新社报道，王毅11日出席“2020年国际形势与中国外交”研讨会时谈及明年中国外交的七大任务。其中包括，开设更多人员往来的“快捷通道”和货物运输的“绿色通道”，在地方进行经济全球推介活动，为各地开放发展搭桥。

中国还将深化中俄全面战略协作；汇集中欧在维护多边主义、坚持自由贸易等方面的更多共识。谈及中美关系时，王毅表示，中美有必要重建两国关系健康稳定发展的战略框架，双方应当为此相向而行，共同努力。

据新华社报道，王毅同时指出，在世界最需要团结协作的时候，美方在单边主义的道路上越走越远，成为当今国际体系的最大破坏性因素。美国国内的反华势力，该收场了。他指出，中美关系呈现的复杂性已经超越了双边范畴，成为多边与单边、进步与倒退、公道与强权之间的较量与抉择。中国捍卫的不仅是自身的合法权益，更是各国的共同和长远利益。

据香港经济新闻报道，王毅继而提出中美接下来要做的三件事：重开对话、重启合作和重建互信。他指出，中方愿意同美方开启各层级、各领域平等对话，进行坦诚、深入、建设性交流。中美也应就抗疫、全球经济、气候变化、反恐、网络等重大问题加强沟通和合作。在互信方面，美方应端正对华战略认知，不把中国视为威胁，以积极和建设性心态看待中国发展。

中国明年的外交任务还包括，推进高质量“一带一路”；推动区域全面经济伙伴关系协定尽快生效实施；推进中日韩三方互利合作；深化澜湄流域经济发展带建设；践行疫苗研发成功后作为全球公共产品的承诺；增强世界贸易组织的有效性和权威性；同各方共同制定全球数字治理规则。

中国外交还将致力于讲好中共治国的故事，继续推进构建人类命运共同体。