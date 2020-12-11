时代力量：中天结束不是终点 应继续媒体改革

台湾亲绿政党时代力量今天（11日）表示，媒体改革议题不会随着今天中天新闻台结束拨出结束，媒体改革的脚步不能停滞。

据联合报报道，时代力量秘书长白卿芬说，中天新闻台在换照不通过后转向网络平台经营，其Youtube频道的订阅数自昨天的75万，至今早已达176万，当局接下来面临在网络上无法可管的窘境，因此媒体改革的脚步不能停滞。

白卿芬说，从反媒体垄断运动开始，时力就力推“反媒体垄断法”，希望由立法让媒体和资本分离，避免媒体过度集中在少数人或财团的手上，造成媒体报导不公，妨碍多元声音。美国、澳洲，都已正视网络广告少数集中的现象，近几个月正式将网络广告视为反媒体垄断重要的一环，避免让网络广告被少数人操纵，进而干扰媒体的公平竞争；相较之下，台湾立法进度却一在呈现牛步状态，呼吁各政党积极面对。

时力党团总召邱显智说，公共媒体经费长期不足的问题也应一并处理，配合“文化基本法”的订定，希望以文化基金挹注公媒基金会的营运，提供其长期稳定发展的财源，以增加公媒基金会营运的动能并能够健全发展。

邱显智说，同时也应建立课责机制，落实公共媒体问责和增进公共参与，另也应比照BBC，让台湾有长时段的公共新闻频道，以促进多元环境，增定服务频道专章并扩大服务功能，且较能确保频道的专业性和独立性。

时代力量党主席陈椒华表示，反媒体垄断是时代力量创党至今坚持的理念，希望能通过完整的法令订定，建立媒体市场的稳定秩序。