虚实之间：芮成钢的成败轨迹

入狱六年的中国央视前主持人芮成钢传今天出狱，消息尚未证实，但其微博已浮现不少关切之语。芮成钢曾是从安徽合肥走向世界的天之骄子，锋芒毕露后神秘陨落，有关他的传闻与绯闻一度不绝于耳、虚实难辨。芮成钢2012年出版名为《虚实之间》的著作，书名恰好形容了他扑朔迷离的故事。

无论如何，在梳理被证实的消息与其他相关传闻后，仍可一览他成败轨迹。

1977出生的芮成钢是安徽合肥人，1994年秋天，17岁的他在合肥八中选择就读文科班，次年以582分的高考成绩夺得合肥市文科状元，并进入中国外交学院学习。

此后芮成钢人生开挂，耶鲁世界学者、美中杰出青年、全球明日精英等殊荣加持在这名才华横溢的青年身上。流利的英文口语与俊朗的外表更让他成为不少人的偶像。

1999毕业后，芮成钢进入中国中央电视台工作，做过记者、播音员、节目主持人。他担任过央视英语新闻频道《财经中国》节目主播、财经频道《经济信息联播》《环球财经连线》节目主持人等，专访过数百名国际商业界、经济学术界及政界领袖人物。

耶鲁世界学者、美中杰出青年、全球明日精英等殊荣加持在芮成钢身上。流利的英文口语与俊朗的外表更让他成为不少人的偶像。（互联网）

2007年1月，芮成钢的博客文章《请星巴克从故宫里出去》一夜间获50万点击率，其所提建议成为那年“两会”（全国人大与全国政协年会）议案内容。文章将矛头对准了开在北京故宫里的星巴克。认为星巴克在西方已成为一种符号，开在故宫里不是全球化，而是侵蚀中国文化。最终星巴克搬离故宫。

2010年11月12日，在韩国首尔召开的20国集团峰会落幕后，时任美国总统奥巴马在离开韩国前召开的记者会上，希望把一次提问机会留给韩国记者。当看到亚洲面孔的芮成钢举手时很快选中了他，没想到得到的回复是：“很不幸我可能会让你失望，奥巴马总统，其实我是中国人，我想我可以代表亚洲。”

芮成钢自报家门后，奥巴马试图拒绝其提问。但芮成钢则坚持自己“代表亚洲和韩国朋友”发问。事件在全球新闻界引起两极化的评价。

2010年11月12日，芮成钢对时任美国总统奥巴马说，他可以代表亚洲提问。（互联网）

2011年9月14日，芮成钢在中国大连举办的夏季达沃斯论坛上，问当时刚刚履新美国驻中国大使骆家辉：“大使先生，听说您是坐经济舱来的，这是否在提醒大家，美国欠中国钱？”犀利、充满调侃意味的质问再次令舆论哗然。

骆家辉当时回应称，作为政府官员，一般规则就是坐经济舱。“所以当我作为这样一个很随便、很随和的人，我真正代表了美国人的真实做法。”芮成钢当天还在微博上评论称，骆家辉总是抓住一切场合和机会不遗余力地宣传推广美国的价值观。只说美国的好，少提美国的差。

2012年4月1日，芮成钢在博鳌亚洲论坛青年领袖圆桌会议上质问NBA篮球明星姚明，指姚明每年收入高达5000万元人民币（1020万新元），而坐在旁边的中共扬州市委书记谢正义年收入不足20万元人民币。“大家同样辛苦工作，为何反差如此大？”姚明当时回应称，这种比较不太对，这是两个体制、两种分配方式的问题。

芮成钢当时出尽风头，但也就是在事业攀上高峰、耀眼夺目之时，他突然神秘消失。

2014年7月11日晚上，于央视财经频道直播的《经济信息联播》节目原是芮成钢的位置空无一人，其桌面上的麦克风却未被撤走。第二天，多家媒体报道，芮成钢因疑涉央视财经频道总监郭振玺受贿案，在11日下午与该频道副总监李勇和一名制片人一道被吉林省人民检察院带走协助调查。

围绕芮成钢的传闻、绯闻随即传遍街头巷尾。那年9月，新浪微博实名认证为“社科院副研究员，中东、军事、反恐问题专家”的王国乡在微博中称芮成钢是外国间谍，但他随后删除了相关微博。根据中国法律，间谍罪最高可判处死刑。

当时还有境外媒体传出，芮成钢与一众高官夫人维持了不正常关系，其中包括时任中共中央统战部部长令计划的妻子谷丽萍。失势前曾任中共中央办公厅主任的令计划，在同年12月正式落马被查，2016年7月以受贿、非法获取国家秘密、滥用职权罪被判无期徒刑。

2017年2月6日一张“吉林省蛟河市法院执行通知书”的照片在网上热传，内容显示芮成钢被判刑六年，罪名为“受贿行贿”。（互联网）

2017年2月6日一张“吉林省蛟河市法院执行通知书”的照片在网上热传，内容显示芮成钢被判刑六年，罪名为“受贿行贿”，起刑日期为2015年5月18日，刑满日期为2020年12月11日。同时，芮成钢的家庭住址和服刑照片也被曝光。

今年1月4日，有网友在微博上晒出了芮成钢的豪车照片，并配文字：“芮成钢，央视曾经的才子，独宠捷豹，因受贿入狱。如今豪车没人开。”图片显示，该款价值300多万元人民币（60多万新元）的捷豹已经落满灰尘。

有网友在微博上晒出了芮成钢的豪车照片，该款价值300多万元人民币的捷豹已经落满灰尘。（互联网）

三天后，有消息曝光芮成钢狱中状况，称其对监狱里面的生活很适应，在服刑期间，因文化水平高，负责其他犯人的“思想教育”工作。

还有消息称，芮成钢在吉林省看守所得到“特别照顾”，其拒穿囚衣，连跟律师交谈和递材料都是用英文。

被曝光的芮成钢入狱照片显示，他与昔日的自己判若两人。（互联网）

芮成钢2009年出版了他的第一本书，名为《30而励》。转眼11年过去了，其中六年芮成钢都在狱中渡过。现已43岁的他已过不惑之年，作为当年的名利场弄潮儿，出狱后的发展有待观察，是卷土重来？还是悄然淡去？一切仍是未知数。