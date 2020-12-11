彭博社中国籍职员被北京国安机关拘留

彭博社声称，北京市国安机关以涉嫌危害国家安全为由，拘留了一名在北京办事处工作的彭博社职员海兹·范（音译，Haze Fan）。

据彭博社今天（11日）报道，海兹·范最后一次与编辑联系是在本周一（7日）早上11时半左右，不久后在便衣保安人员的陪同下，离开她的住所。

彭博社称，海兹·范失踪后，他们在过去四天一直请求中国政府和中国驻美大使馆提供关于海兹·范下落的信息，昨天收到信息，证实海兹·范因涉嫌参与危害国家安全的活动而被捕。

海兹·范是中国公民，2017年开始在彭博社工作，之前曾在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）、美国哥伦比亚广播公司、卡达尔半岛电视台和路透社工作。

中国公民在本国不能在外媒机构担任记者，但可以担任研究员、中文助理与秘书。

报道引述“中国当局”的话说，海兹·范因涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动，被北京市国家安全局拘留，案件目前正在调查中。海兹·范的合法权利已得到充分保障，她的家人已接获通知。

另据路透社报道，中国环球电视网（CGTN）澳大利亚籍华裔新闻女主播成蕾今年8月以“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”，在北京被拘留。另外两名澳洲记者在被中国国家安全部约谈后，于今年9月离开中国。