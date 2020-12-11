中共政治局：要继续做好六稳工作落实六保任务

中共政治局在分析研究中国明年的经济工作时，要求继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持扩大内需战略，扩大高水平对外开放。

“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，“六保”则是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

据中国央视新闻报道，中共政治局今天（12日）在会议上说，今年是中华人民共和国历史上“很不平凡”的一年，中国面对严峻挑战和重大困难，但新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会胜利在望。

中共政治局也说，中国经济运行逐步恢复常态，但冠病疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，并提到要强化机遇和风险意识，牢牢把握经济工作主动权。

会议认为，明年是中国“现代化建设进程中具有特殊重要性的一年”，强调要立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，努力保持经济运行在合理区间。

会议也强调，要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场，夯实农业基础，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。

会议还提到，要加强党对经济工作的全面领导，努力成为构建新发展格局的行家里手，确保疫情不出现规模性输入和反弹，并做好“十四五”规划纲要编制工作。