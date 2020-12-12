梁颂恒已赴美寻求庇护 与香港家人断绝关系

早前有传香港本土派团体“青年新政”召集人梁颂恒已离港并正身处美国，由已赴海外民主派人士组成的组织“避风驿”昨晚（11日）发声明说，已接获梁颂恒通知，他已于上月30日离开香港，抵达美国首都华盛顿特区。

据香港01网站报道，梁颂恒今早将在网上召开记者会，相信将交代他是否正身处美国，以及未来有何行动等细节。

梁颂恒昨晚在面簿声明称与香港的家人断绝关系，并辞去青年新政职务。（梁颂恒面簿）

梁颂恒昨晚在面簿（Facebook）发表声明，称“与香港的家人断绝一切关系，并辞去青年新政的一切职务。从今以后，本人之言行与他们全无关系。”

“避风驿”的声明说，梁颂恒指自己因其政治见解，先被不当剥夺议员资格及选举权利，随后破产并入狱，且在国安法之下，受到政治警察的跟踪及滋扰，最终决定到美国寻求庇护。他还称相信庇护是延续香港民主理念的新起点。

声明表示，任何政权均不得以种族、宗教、国籍、社会团体、或政治见解等理由而任意以法律等手段迫害人民，否则国际社会应予以人道保护。

声明透露，目前梁颂恒的身体状况无恙，起居饮食均已得到基本照应，该组织将继续跟进梁颂恒及其他人士的相关情况，适时更新进一步发展。

声明最后附有避风驿联合创办人的署名，包括郑文杰、黄台仰、梁继平及林荣基。

今年34岁的梁颂恒2016年曾参加香港立法会选举并成功当选，但他与青年新政成员游蕙祯因在宣誓期间涉嫌“辱华”，而被褫夺议员资格。两人更被控于2016年11月2日在立法会大楼“非法集结”，之后被判罪成。他今年9月就案件向终审法院上诉，但被驳回，因此须即时入狱服刑。

出狱后的梁颂恒，目前仍有一宗案件在身。