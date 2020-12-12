湖北居民网购冻肉被罚引争议 当地政府撤销处罚并道歉

湖北省疫情防控指挥部周二发布通报称，武汉洪山区昌晶冷链仓储中心进口冷链食品中发现一份巴西进口冷冻猪小里脊肉检测有冠病病毒。黄冈市黄州区24户居民因购买上述同批次的进口冷冻猪小里脊肉受到处罚引起争议。当地政府日前决定撤销处罚并对不当处理道歉。

根据潇湘晨报官方号“第一人称 ”报道，黄州公安分局也对涉事网络平台黄州区合作方进行立案并查处。对违规网上采购进口食品的24户居民，自费承担核酸检测费用并落实居家隔离措施，当地公安还对每人罚款200元（人民币，下同，40新元）。

对此，黄州区疫情指挥部回应称，区疫情指挥部 10月28日发布了通告，全区禁止采购进口冷冻肉品，并进行广泛宣传，24户居民违反了此项规定。

对于处罚网购冷冻里脊肉居民进行处罚之举，迅速引发争议。

被处罚的一名黄冈居民称以前没有在这个网购平台上买过冷冻食品，此次是第一次买。他称该冷冻食品的包装很简单，没有什么标签，买的人根本就不知道是武汉的还是进口的。

这名居民说，他们也是受害者，核酸检测费用一个人180元，一家四口七八百元，家里还有一个 80 多岁的老人。最后工作人员要求写证明“款未付”才做了检测，结果显示24户都是阴性。

该居民还指出，他们接触病菌冷冻肉的消息隔天就被公布到孩子的幼儿园及其工作单位，单位甚至打电话叫其辞职。

居民还说，全家隔离没有人挣钱，经济损失严重。孩子幼儿园方面也要求疾控中心给报告才能复学。而涉事的网购平台对此也尚没有任何回应。

另据“湖北发布”微信公众号最新消息，当地政府决定对上述包括200元罚款在内的个人行政处罚予以撤销，并称对接触涉疫冷链食品相关人员实行免费核酸检测，以及落实好居家隔离观察措施。

公告还说，对24名居民的处理不当，深表歉意，诚恳接受社会监督。