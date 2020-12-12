两名台湾人协助大陆发送网络假公文被限制出境

面簿、推特等社群平台近日流传“法务部调查局致函总统府研讨与美国共推泰国革命”的假公文，台湾调查局追查发现，假讯息源于曾赴中国大陆接受水军训练的两名男子，检调依违反国家安全法发展组织、意图危害国家安全或社会安定等罪嫌约谈两人到案，讯后均限制住居、出海、出境，这也是台湾首起网络危害国安案件。

根据《自由时报》报道，台湾调查局昨天表示，该假公文以资安工作站副主任刘家荣名义，伪造调查局公文发函给台湾总统府秘书长李大维，声称欲探讨台湾与美国以网络协同作战，推动泰国民主革命之相关策略。

经溯源调查，发现讯息出自推特帐号上月20日的推文，该用户指控“台美介入泰国内政，造成泰国社会分裂”，甚至翻译成英文版，并附上多张假造的调查局公文照片，试图捏造台湾与美国介入泰国内政，以破坏台湾外交关系及国际形象。

调查局调查表示，该推特帐号过去多以简体字发表与中国有关的贴文与留言，经交叉比对研判为拥有八万成员的面簿“帝吧”中国籍管理员，利用人头帐号将该推特帐号的假公文转贴至社团页面，以加速散布。而政治立场倾中的“帝吧”刘、尹姓台籍管理员因常帮中国大陆发表大外宣，因此被对方吸收，协助散布该假公文。

据了解，去年8月，这两名台湾男子曾赴大陆江西接受为期一周的网军训练，于台湾总统大选及冠病疫情蔓延期间，散布关于选举不公及冠病疫情等假讯息。

花莲地检署周三依违反国安法、伪造文书、传染病防治法散播有关传染病流行疫情之谣言或不实讯息等罪，约谈二人到案。据悉，两人仅承认部分罪行，至于两人是否接受中国金援，检调将再追查厘清。

