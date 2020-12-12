苏宁提前偿还百亿债券辟谣

中国大型民营企业苏宁昨天傍晚发布公告称，“15苏宁01”债券将本月16日开始支付债券本金和最后一个年度利息，公司已于12月11日将到期应兑付的全部本息金额，足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算备付金专用账户，以保障本期债券的按期兑付。“15苏宁01”初始发行规模100亿元（人民币，下同，20亿新元），债券余额则为90.60亿元。

根据路透社报道，苏宁控股集团有限公司的微信公众号发布公告并表示，2020年以来，在疫情影响的大背景下，线上线下依旧保持了快速发展的趋势；1至11月，苏宁零售云新开门店2700多家，整体销售规模同比增长超过90%。

苏宁昨天稍早将12月13日到期应回售本金为10.03亿元人民币的私募债“17苏宁07”的回售资金约10.79亿元，划至中国证券登记结算公司上海分公司专用账户，以保障债券按期兑付。此前上市公司苏宁易购亦10亿元购回已发行债券，以提振市场信心。

永煤控股、华晨汽车集团违约对信用债市场造成巨大冲击，市场也非常关心苏宁集团的资金问题。近日市场有传闻称，苏宁集团在渤海银行的贷款已经违约，民生和建设银行已抽贷。不过，苏宁集团很快在其官方微博上紧急回应：在此郑重声明，以上传闻均不属实。该谣言对公司正常经营和品牌声誉造成了恶劣影响，公司已向有关部门报案，查实信息来源，并追究造谣者及传谣者的法律责任。

此外，中国本地媒体报导苏宁控股股东张近东、张康阳等，已将公司全部股权出质给淘宝（中国）。苏宁易购虽称是正常的商业合作，但今日早盘其股价一度大跌逾7%后跌幅缩窄。

苏宁提前偿债，也有为即将到来的“双十二”购物狂欢节护航的意味。

苏宁易购周五傍晚发布公告，调侃近期事件称“感谢近来大家的关心，把我们送上了热搜！等待的假瓜不会出现，但是真福利确实来了！”；公告并表示，从12月12日零点起，拿出10亿超级双十二补贴资源。

