广东两年内第四个地级市公安局长被查

据广东省纪委监委消息，阳江市政府党组成员、副市长梁进海涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

根据《新京报》微信公号“政事儿”报道，梁进海长期任职政法系统，2016年任阳江市公安局局长，今年9月卸任。他也是近两年来，广东省查处的第四个地级市公安局局长。

官方履历显示，1965年出生的梁进海是广东开平人，大学学历，1989年7月参加工作。

1999年，他任江门新会市公安局局长，2001年任江门市公安局副局长，2011年任江门市司法局党委书记、局长、江门监狱第一政委。

2016年9月，梁进海调任阳江市政府副市长，市公安局党委书记、局长，今年9月不再担任市公安局党委书记、局长职务。最新分工显示，他负责自然资源、海洋、住房和城乡建设、人防、文化、旅游、体育、城市管理和综合执法、林业、广播电视、地方志方面工作。

在梁进海之前，今年11月，时任潮州市副市长、市公安局局长钟明被查。钟明曾任中共连平县委书记，2016年任潮州市副市长、市公安局局长。

今年7月，时任江门市副市长、公安局局长林春生被查。他长期任职广东省公安厅，后历任阳江市副市长、公安局局长，惠州市副市长、公安局局长，2018年12月任江门市副市长、公安局局长。

去年5月，时任清远市副市长、公安局局长贝冰落马。贝冰曾任清远市市长助理，2013年6月任清远市副市长、公安局局长。