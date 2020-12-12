连胜文检举三立台假新闻：看NCC是否双标

国民党智库副董事长连胜文昨在面簿透露，针对三立电视台《新台湾加油》节目中，有关他“在中国大陆投资并炒作疫苗是买办宣誓效忠”及“卖大陆疫苗抽成”的假新闻已向台湾国家通讯传播委员会（NCC）检举。

根据中时电子报报道，连胜文帖文说，“就在中天关台这一天，让社会大众看看NCC是否对我们的检举不理不睬”，甚至按照民进党“双重标准作业程序”，颁发“功在党国”的奖励给民进党所豢养的鹰犬，请大家拭目以待。

连胜文不满参与《新台湾加油》录影的名嘴及该节目相关工作人员，对他在面簿发表的冠病疫苗言论，影射他持有大陆疫苗厂商股份，是为了连家在中国大陆的医疗买办利益。

连胜文不仅澄清与节目指称的“香港金卫医疗”毫无关系，也痛批该节目用假新闻抹红、恶意扭曲他的发言，除了向NCC检举，也提起刑民事诉讼。

连胜文日前强调，他根本就没有称赞中国大陆疫苗好，或鼓励大家去施打大陆疫苗；台湾现在根本也不可能进口大陆疫苗，这是假议题。他只是问，如果外国人或台商打了大陆疫苗，台湾要不要承认他们的效力？

他还声明，台湾只要有“有效”疫苗，不管是国外还是国产疫苗，重点就是“有效”，他一定会去施打。

国民党智库副发言人钱震宇说，NCC日前称中天新闻台没有查证制造假新闻，不予中天新闻台换照，同样地，三立新闻台日前在政论节目用不实言论，毫无查证的虚假讯息，指控连胜文为中国大陆的买办、支持大陆疫苗是因为要抽成。

三立昨天回应说：“来宾言论，连胜文澄清说法，我们隔天也在节目中完整呈现，做到平衡报道。”

钱震宇说，连胜文已对三立新闻台、名嘴张宇韶提出民事与刑事告诉，除了循法律程序外，也向NCC申诉，目前已成案，就要看NCC是否采取同样标准了。