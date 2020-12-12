黑龙江东宁出现一例冠病病例转入战时状态

黑龙江省东宁市冠病疫情指挥部今天发布通告指出， 立即转入战时状态，提升管控措施级别，实行封闭式管理等。

根据澎湃新闻报道，由于东宁市出现一例冠病确诊病例，该市立即转入战时状态，并实行交通管制，要求设立临时交通卡口，严格控制人员出入，非必要不出城，确需出城出具24小时内核酸检测阴性证明和所在社区、乡镇出具通行证明，并进行备案。公路客运等公共交通工具司乘人员佩戴口罩，定时保洁、消杀、通风。

此外，还需实施严格的小区（村）封闭式管理，确保只留一个出口，实行24小时值班值守制度，外来人员和车辆不得随意进入。

中风险区域只允许每户一名家庭成员外出采购生活用品，两天一次，每次不超过2小时。外卖、快递、商超配送等物品交由小区值守人员进行物表消杀后，统一对接服务。

同时还需严格执行“三不聚（不聚会、不聚餐、不聚集）”，学校、幼儿园和培训机构临时停课，九小休闲娱乐场所和非保障群众生活必需品供应的经营场所、企业停业、停产。

餐饮场所暂停堂食，采取外卖方式经营。养老机构、监管场所等重点场所实施封闭管理。红事暂停，白事限于20人之内，宾馆、公园、广场、体育场等暂停娱乐健身活动。

个体诊所、社区诊所、村屯诊所、口腔诊所暂停营业。药店销售退烧、止咳和抗病毒三类药品要严格执行实名登记和信息上报制度等。

黑龙江省大兴安岭地区塔河县昨天在对境外返回人员闭环管控过程中，通过核酸检测筛查，发现一例冠病无症状感染者。

该名52岁的患者在俄罗斯务工于11月25日自俄罗斯乘坐航班抵达西安，入境后即在当地集中隔离。12月9日期满解除隔离，隔离期间五次核酸检测均为阴性。

