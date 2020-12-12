南京规范租房市场：不得诱导、强迫租客使用“租金贷”

江苏省南京市房产局、市发改委、市公安局等八个部门今天联合印发有关规范租房市场的《通知》，提出严禁住房租赁企业等相关主体通过自办金融或与其他机构合作，为租房违规加杠杆提供产品和服务。住房租赁企业等相关主体不得以租金分期、租金优惠等名义诱导、隐瞒、欺骗或强迫要求承租人使用“租金贷”。

根据澎湃新闻报道，《通知》从租赁住房登记、房源、租金等多方面进行了规范。在租赁机构租金收付管理方面，施行租赁机构租金银行监管。以代理经租和转租方式开展住房租赁经营活动的住房租赁机构，应在相关机构指导下，与驻南京的商业银行签订住房租赁资金监管协议，开立全市唯一的住房租赁资金监管账户，该账户不得支取现金，不得归集其他性质的资金。

另外，住房租赁机构应在经营场所、房源发布平台、租赁合同中明示专户信息和租金收付方式。承租人向住房租赁机构支付租金周期超过三个月的，住房租赁机构应将收取的租金、押金和利用“租金贷”获得的资金存入监管账户，同时缴纳与经营规模匹配的风险保证金；承租人向住房租赁机构支付租金周期在三个月以内的，由承租人自主决定租金和押金是否存入监管账户管理。

存入监管账户的租金在住房租赁机构、承租人和监管银行签订三方住房租赁资金监管协议生效后的次月初按月划转给住房租赁机构。

在规范租赁机构收费上，《通知》规定，房地产经纪机构、住房租赁企业等经营主体，收费应明码标价，出具收费清单，列明全部服务项目、收费标准、收费金额等内容，由当事人签字确认。经纪机构不得赚取租金差价、收取续约合同佣金。住房租赁企业不得违反合同约定，拖欠房屋业主租金，擅自提高承租人租金；租赁合同期限届满或解约时，除冲抵合同约定的费用外，住房租赁企业应及时退还承租人剩余租金、押金等。

《通知》在规范租赁消费金融业务上，要求严禁住房租赁企业等相关主体通过自办金融或与其他机构合作，为租房违规加杠杆提供产品和服务。住房租赁企业等相关主体不得以租金分期、租金优惠等名义诱导、隐瞒、欺骗或强迫要求承租人使用“租金贷”。银行业金融机构要审慎、规范开展“租金贷”业务，确保业务合规、风险可控、权责明确，已发生的“租金贷”业务应在今年年底前向金融监管部门备案。