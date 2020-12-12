美参院通过国防授权法 台外交部对友台内容表感谢

美国参议院昨天表决通过参众两院协商版本的“2021会计年度国防授权法案”（NDAA 2021），其中并包含多项友台内容。台湾外交部今对此表示感谢，并称将持续关注该法案后续发展，与美国行政部门保持密切联系，以持续深化台美安全合作关系。

根据《自由时报》报道，美国参议院昨天通过国防授权法案。法案重申协助台湾维持足够自我防卫能力，并建立太平洋威慑倡议，强化美国在印太防御能力，吓阻大陆。

涉台相关条文1260条表达国会对确认“台湾关系法”与“六项保证”为美台关系基石的意见；1260A条涉及对台军售、1260B建议美台医疗安全伙伴关系；9724条则保障台湾公民在国际金融组织的公平雇佣规范。

除了支持台湾之外，该法也确定建立“太平洋威慑倡议”新计划，旨在向中国大陆和任何潜在的对手以及美国的盟友发出一个强烈的信号，即美国将坚定地捍卫其在该地区的利益。将强化预算透明度，特别是将焦点放在足以威慑中国大陆的军事能力建设上，将确保美国与伙伴国之间的关系，并对中国共产党释放强烈讯息，美国人民承诺防卫其在印太地区的利益。

此法案日前已于众议院表决通过，送交白宫经特朗普签署后方能生效。特朗普在收到法案后，将有10天时间思考是否签署或行使否决权将法案退回国会。