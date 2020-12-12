黎智英案押至明年4月再审 期间不准保释

壹传媒创办人黎智英早前因涉嫌违反国安法及欺诈罪等被控，案件今早于西九龙裁判法院提堂。法官将案件押后至明年4月16日下午再讯，黎智英不准保释，期间须续还押看管。

根据《星岛日报》报道，73岁被告黎智英被控于今年7月1日至12月1日期间（包括首尾两日），在香港，请求外国或境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动，违反《香港国安法》。

案件由总裁判官苏惠德处理，控方由律政司高级助理刑事检控专员周天行代表，被告黎智英则由资深大律师邓乐勤代表。黎智英穿灰色西装，庭上神情轻松，不时向公众席点头示意。

控方申请将案件押后至明年4月16日，以待警方作进一步检查，将就黎智英的推特帐户搜证，包括检视逾千条讯息和留言，以及相关的视频访问。

辩方反对案件押后至明年4月，由于控方已掌握所有证据，撰写了一份长17页的控方案情，辩方不明白控方何以需要如此长时间调查，提出申请本案押后1个月。控方反驳指基于现实考虑，为免一再押后，确保完成调查，故认为连同其他案件押后至明年4月16日较为恰当。控方同时反对辩方保释申请。

控方指出，本案控罪严重，加上属于在法庭担保期间犯案，故反对被告保担外出。控方表示，黎智英于今年5月18日就其他案件首次上庭后获法庭担保，期间再涉嫌干犯三起案件，包括参与六四未经批准集结及本案。总裁判官苏惠德最终将案件押后至明年4月16日下午再讯，黎智英不准保释，期间须续还押看管。