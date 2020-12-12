中汽协：明年汽车总销量预计同比增约4%

中国汽车工业学会（简称“中汽协”）副总工程师许海东代表中汽协发布了《2021年中国汽车市场预测报告》并表示，明年汽车总销量预计达2630万辆，同比（较上年同期）增长4%左右，其中乘用车销量2170万辆，同比增长7.5%左右，商用车销量460万辆，同比降幅10%左右，新能源汽车销量180万辆，同比增长40%左右。

根据澎湃新闻报道，中汽协还对今年中国汽车市场做了短期预测，全年汽车总销量预计将达2530万辆，同比降幅2%左右，其中乘用车销量预计2020万辆，同比降幅6%左右，商用车销量510万辆，同比增长18%左右，新能源汽车销量130万辆，同比增长8%左右。

许海东解释到，中国汽车市场明年将迎来发展机遇，包括宏观经济将持续稳定恢复、地方政府将继续推出刺激汽车消费政策、中国疫情防控继续保持良好效果和企业将继续保持促销热情等，但是还必须清醒地认识到，国际形势错综复杂、海外疫情不稳定因素等也将对中国汽车市场产生影响。

中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋在2021中国汽车市场发展预测峰会上表示，今年汽车市场经历的不平凡的一年，中国汽车销量有望超过2500万辆，同比降幅可能收窄到2%以内，大大好于年初预期。这充分体现了中国汽车产业的强大恢复能力和经济的强大韧性。

付炳锋进一步指出，“十四五”期间中国汽车行业将经历一轮转型升级的爬坡过坎期。电动化、智能化、网联化成为汽车产业发展的新机遇。

经过本轮升级的中国汽车产业将更加具备国际竞争能力，中国汽车市场也将迎来更好的发展期。明年中国汽车市场将呈现缓慢增长态势，未来五年汽车市场也将会稳定增长，2025年汽车销量有望达到3000万辆。