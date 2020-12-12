西安医院旁为“太平路”惹议 政府：为营商环境将更名

有网友日前留言建议西安西咸新区的“太平路”道路应更名，理由是位于西咸新区沣东新城的这条南北路，在征和六路与太平路交叉口已经有了正在建设的陕西省中医院，而西侧就是中医院，“太平路”的名字不太吉利。当地官方回应称，考虑到“营商环境”的建设要求，已将“太平路”纳入道路命名变更计划。

根据澎湃新闻报道，目前整个片区内，整个南北道路的命名分别为：太祥路、太和路、太平路、太安路、太宁路、太定路、太弘路、太德路。意思连起来就是，祥和、平安、宁定、弘德。这样念起来是挺好的，但是否应给太平路换一下名字，医院的西侧就是太平路，听上去确实不吉利。

上述网友还表示：“我的建议是给太平路改个名字，比如‘太康路’‘太临路’‘太念路’，也可以和太安路组成谐音，康安、临安、念安，这样总比太平路听上去要正常的多。”

对此，陕西西安市西咸新区方面前天回应网友留言时说，“太平路”于2016年严格按照《地名管理条例》《陕西省实施<地名管理条例>办法》等法规、规章的要求，对拟命名道路进行实地踏勘并收集相关区划地名、历史文献资料，研究讨论后形成道路命名方案，同时面向社会广泛征求意见，邀请区划地名、历史文化等方面的专家进行评审。

该道路的命名先于陕西省中医院项目的落地、建设。“太平路”及周边道路因毗邻太平河，使用了“太”字系列进行命名。如太平路、太安路、太祥路、太和路等，寓意“平”“安”“祥”“和”。

值得注意的是，西咸新区方面在留言中表示：为响应“营商环境”建设要求，回应项目需求，现已将“太平路”纳入道路命名变更计划。下一步，沣东新城将严格按照程序对此条道路进行更名。沣东新城工作人员已联系该名网友并解释说明了相关情况。

据了解，西咸新区官网今年1月曾公布《沣东新城关于部分市政道路命名的公示》，其中对太平路的介绍：“太平路（TAIPING LU）：南北走向，南起沣明路（工程名），北至丰业一路，长7140米，宽40米，建成通车，命名为太平路。”