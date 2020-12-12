南京机场劝返成都旅客？机场称已找到P图网民

一张写有疑似江苏南京禄口国际机场在接机口设置公告牌、劝返四川成都旅客的照片今天（12日）在网上流传，引起关注。南京禄口国际机场随后发布消息辟谣，称恶意P图的网民已找到，警方已介入调查。

综合川观新闻和交汇点客户端报道，一张写有“请来自四川省成都市的旅客原路返回”和“南京禄口国际机场”字样的图片今天在网上流传，引起了众多网友的热议。

媒体向南京禄口机场的相关负责人求证，对方回应图片内容实为谣言，并已经向公安机关报案。

随后，禄口机场相关人士反馈了现场的真实照片，照片显示的内容为“请来自四川省成都市郫都区的旅客主动到此申报登记”。

另外，在南京禄口国际机场下飞机的网友“手术灯”拍摄的现场视频也显示，标识牌上显示的内容为“请来自四川省成都市郫都区的旅客主动到此申报登记”，而并非是网上流传的“请来自四川省成都市的游客原路返回”。

南京禄口国际机场官方微博今天下午发布消息称，根据国家疫情防控相关要求，南京机场于12月8日在T1、T2国内航班到达测温点均设置公告牌。

机场方面称，微博网友Shawn9999999912日发布的恶意P图，严重违背事实，扰乱防疫公共秩序，属于违法行为。目前，公安机关已介入调查。