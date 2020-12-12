哈尔滨市副市长王沿民被查

中纪委国家监委昨天转发黑龙江省纪委监委消息，哈尔滨市政府党组成员、副市长王沿民涉嫌严重违纪违法，目前正接受黑龙江省纪委监委纪律审查和监察调查。

根据《新京报》报道，据公开简历，现年56岁的王沿民是哈尔滨本地人，毕业于哈尔滨建筑工程学院（现哈尔滨建筑大学）管理工程系建筑经济与管理专业，在职研究生学历，工学硕士学位，高级经济师。

王沿民1987年参加工作后至2006年，一直在城建系统工作，曾任哈尔滨市城市建设综合开发中心计财处副处长，哈尔滨市建委住宅建设处副处长、处长。

1999年任哈尔滨市建委党组成员、主任助理（正处级），次年任哈尔滨市建委党组成员、副主任。

王沿民于2006年离开城建系统，转任哈尔滨市松北区区长。2009年任哈尔滨市国土资源局党组书记、局长。2011年重回城建系统，任哈尔滨市城乡建设委员会主任。

2014年，王沿民转任哈尔滨市政府副秘书长，次年任哈尔滨市道里区委书记。2017年出任哈尔滨市政府党组成员、副市长。

值得注意的是，一年前，王沿民曾因在哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司“8·25”重大火灾事故中，负有主要领导责任，受到党内严重警告处分。

2018年8月25日，哈尔滨市松北区北龙汤泉休闲酒店有限公司发生重大火灾事故，过火面积约400平方米，造成20人死亡，23人受伤，直接经济损失2504.8万元（人民币，511.5万新元）。据此前报道，20名死者均为老年旅行团成员。

事故发生后，中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，国务委员王勇等相继作出批示，要求尽快查明事故原因，严肃追责。国务院安委办对哈尔滨市政府进行了安全生产约谈。

2019年2月1日，黑龙江省应急管理厅发布了该起重大火灾事故调查报告，共20人被给予党纪、政务处分，其中包括王沿民，事故发生期间兼任太阳岛风景区管委会主任，“其在分管太阳岛风景区管理局期间，对太阳岛风景区安全生产工作领导不力，对太阳岛风景区管理局工作人员有效履职情况缺乏监管，对事故发生负有主要领导责任”，受到党内严重警告处分。

据报道，火灾事故发生前，当地媒体曾曝光事发酒店的消防安全隐患问题；2017年以来，当地消防部门多次监督抽查事发酒店，抽查结果多次为“不合格”。