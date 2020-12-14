香港通报第三例年轻冠病死者

香港出现第三名年轻冠病死者。一名42岁女患者住院七天后前天不敌病魔去世。该死者生前身体健康，是香港首名没有其他疾病的年轻死亡患者。

据《星岛日报》报道，香港医管局指，近期有多起相对年轻的病人，入院后即情况严重及要插喉，强调“不是年轻就病征轻微”。

香港当前正经历第四波冠病疫情，有别于早前疫情，年轻患者一旦确诊，病情也可能急转直下。

香港卫生署资料显示，女死者本月3日病发，属无感染源头个案，但工作单位有确诊病人。

香港医管局总行政经理何婉霞昨天介绍，女死者本月3日至4日间已有发烧咳嗽气促症状，6日清晨到伊利沙伯医院求诊，在急症室时已经情况严重，呼吸衰竭要做急救及要插喉，转入深切治疗部。病人很快就进入肺炎期，一度用过人工肺，但最后仍不幸离世。

何婉霞说：“我们多次苦口婆心对大家说，我们认为疫情严峻，想提醒大家不要放松，要保持警惕”，并直言如果不幸感染，“并非年轻就会病征轻微”，同时提到有病人出现严重并发症，提醒市民注意卫生，减少聚会，保持警觉。

资料显示，香港另两名较年轻的死者，分别为本月3日离世的38岁男子，及居黄埔花园11期一座的39岁男患者，本身均有其他病患，而昨天出现死亡的个案，是首位没有其他病患的年轻死亡患者。

香港呼吸系统专科医生梁子超表示，第四波疫情确诊者平均年龄在44岁以上，反映此次疫情大多涉及成年人的社交群组活动。当该年龄组别确诊人士较多，也出现较多死亡个案；反观过往疫情主要涉及海外回港的留学生和长者等，故以往约40岁年龄组别的确诊情况不太明显，令外界感觉他们确诊个案较少。

梁子超强调，暂时无相关证据证明此次的病毒出现变异或恶化，强调与过往疫情情况相仿。