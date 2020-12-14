蓝营称台对大陆出口增加显示“经济倾中”

台湾在野党国民党立委李贵敏指出，今年1到11月的出口数据显示，台湾出口增长4.2％，看似光鲜亮眼，但对中国大陆出口增长14％，占台湾总出口的43.8％，创历史新高。换言之，“政治仇中、经济倾中”的倾向已进一步恶化，宛如烫手山芋。

据中时电子报报道，李贵质问，一旦中国大陆採取贸易制裁，台湾经济将马上遭受重大打击，民进党政府有办法应对吗？

李贵敏提醒，不要认为中国大陆不会制裁，以澳洲为例，中国大陆占澳洲出口38％，但近年来双方因疫情、地缘政治、5G设备等议题摩擦不断，大陆已对澳洲立即採取一连串制裁措施，“万一中国大陆对我们也采取经济制裁，政府有什么措施可以解决？”

李贵敏批评，蔡英文政府执政以来，无视经济“严重倾中”的事实，一直配合美国特朗普政府对大陆採取敌对立场，甘作美国对抗中国大陆的代理人；自去年中美升级贸易战强度，已让两岸局势更加险峻，蔡英文政府难道不怕大陆在此刻採取反制措施吗？尤其政府一直讲说要分散投资，鸡蛋不能放在同一个篮子里。但到目前为止，财经部会毫无因应准备与应变措施，遑论成效？

李贵敏指出，台湾最应忧虑的是逐步被排除在供应链之外，或被日韩所取代。毕竟RCEP成员中有许多新兴国家可提供廉价劳力，也有也日韩等巳开发国家享有国际品牌；供应链成形与发展更不光是考量成本，还有时效、风险等复杂因素。可以预见的是，日本后将有更多RCEP地区的企业将原料出口至其他RCEP国家组装再出口，以享受便捷成本与效应。“政府如继续掉以轻心，不预防供应链地位被他国取代，问题就更严重了。”