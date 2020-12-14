八成分析人料中国明年债市违约将增加

随着中国宽松货币政策的逐步退出和信用环境的进一步收缩，信用风险升温或难避免。彭博社对18位来自银行、券商和基金等金融机构的债券交易员和分析师进行的年度债市调查显示，逾八成受访者预计2021年违约事件将较今年增长，不仅持悲观情绪的受访者比例较三、四季度调查时更高，近期风险频发的国企也罕见地被部分受访者认为违约风险最大。

中国国盛证券分析师杨业伟在报告中称，企业融资性现金流恶化，这将导致企业信用风险上升，“央行将逐步退出应在疫情期间使用的宽松政策，明年信贷额度将会减少，再贷款再贴现规模也将回撤，面临信用收缩压力，”

河南省国企永城煤电超预期违约，辽宁省国企华晨汽车集团和政府背景色彩浓厚的最大校企之一紫光集团等主体连续暴雷，推动境内债市的违约规模已连续第三年超千亿规模。尽管国务院金稳委随后要求严厉处罚各种“逃废债”行为，但国企信仰已受明显冲击。

杨业伟建议，减少贵州、云南、天津等债务较为沉重，以及辽宁、云南、天津等已经有过地方国企违约地区的债券持仓，宜更多增配东部经济强省比如浙江、江苏和中部债务相对稳健省份比如湖南、湖北等的信用资产。

随着近期违约高发显露出的诸多问题，参与此次调查的近九成受访者均认为，明年监管机构将会致力于改变评级虚高的局面，并将继续打击债券承销行业在信息披露、费率和尽职调查等方面存在的违规行为。

中国央行周日在官网发布消息称，将加强信用评级行业监管，提升信用等级区分度。此外中国银行间市场交易商协会（NAFMII）自永煤集团违约以来，已经对多家涉嫌违规的机构展开自律调查，并进一步细化对非金融企业债务融资工具主承销商尽调等工作要求。