中国联通纪念西安事变现“攘外必先安内”

中国联通在山东的客户服务平台在西安事变84周年纪念日于网上发布具有争议的字句“攘外必先安内”，被中国网民炮轰，客服平台随后将出现上述字句的海报撤下。

据中国观察者网报道，“中国联通山东客服”微博账号前天（12日）发布的这张海报也出现“西安事变纪念日”、“缅怀革命先烈，激发爱国热情”、“不忘初心，牢记使命，铭记历史，珍爱和平”的字样。

出现争议的“攘外必先安内”最早出自北宋宰相赵普给宋太宗的折子。蒋介石1931年提出“抗日必先剿匪，攘外必先安内，安内以攘外，剿匪以抗日”，以“安内”为优先。

1936年12月12日，张学良和杨虎城为劝谏蒋介石改变“攘外必先安内”的既定方针、停止内战、一致抗日，在西安发动“兵谏”扣押蒋介石。蒋介石经谈判后获释，并决定停止清剿中国共产党，国共合作参与抗日战争。

部分舆论认为，“攘外必先安内”具有清除异己、清剿中国共产党的含义，但也有网民将“安内”理解成了争取国共合作的“安内”。

有网民批评“中国联通山东客服”胡乱使用“攘外必先安内”：“压根儿就没有搞清楚西安事变是干啥的！”“攘外必先安内？！你们就这么纪念西安事变？！你们都小学没毕业吗？！”复旦大学国际政治系教授沈逸则认为，这是“历史虚无主义的典型案例”。

出现上述字句的海报随后被撤下，但中国网民和媒体转发了海报截图。“中国联通山东客服”前天晚间在微博上说，他们对于“微博中出现不当内容”致歉。