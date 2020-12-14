中国毕业生将首破900万

中国教育部预测，明年高校毕业生将首次突破900万人，达到909万人，2022年毕业生将超过1000万人。在就业空间方面，大数据、人工智能、物联网等新产业快速发展，人才需求不断增加。据测算，整个大数据产业需要2000万人，而毕业生供给远远不够。

据《经济日报》报道，中国教育部高校学生司副司长吴爱华介绍，今年中国高等教育毛入学率已达到51.6%，在学总人数达到4002万人。这两个数字表明我国已经实现了从高等教育大众化到普及化阶段的跨越，已经建成了世界上最大规模的高等教育体系。

明年高校毕业生人数将首次突破900万人，规模增长必然使就业形势更加严峻。不过，一方面要看到就业形势的严峻，另一方面也要寻找新机会。

从政策新空间看，国家发改委等提出支持15种新业态新模式发展，为高校毕业生提供就业空间。例如，线上服务、个体经济、共享经济等。

从产业新空间看，由于产业转型升级、科技水平提升，大数据、人工智能、物联网等新产业快速发展，人才需求不断增加。据测算，整个大数据产业需要2000万人，而毕业生供给远远不够。

从技能新空间看，目前很多技能领域人才非常缺乏。比如，物联网安装调试员、无人机驾驶员、电子竞技员等新技能人才紧缺，仅物联网安装调试员现在就有500万人缺口。此外，家政等传统服务业领域也面临人才缺口。

从区域新空间看，长三角、珠三角等经济活跃区域的人力资源供给与当地经济发展需求不匹配。近几年，为了吸引更多人才就业，深圳在全世界征集高等教育优质资源。

