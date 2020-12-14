中国房价增速在11月放缓，各线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅也在当月回落。

路透社依据中国国家统计局今天（14日）公布的数据测算，70个大中城市新建商品住宅销售价格指数在今年11月同比上涨4%，这是自2016年2月以来最低的增幅，今年10月的涨幅为4.3%。指数环比增幅则从10月的0.2%降低至11月0.1%，这是自今年3月以来最低的增幅。

另据中国国家统计局初步测算，一线城市新建商品住宅销售价格在11月同比上涨3.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。各线城市二手住宅涨幅总体稳定。

四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中北京下降0.1%，上海和深圳持平，但广州上涨0.9%。

中国国家统计局城市司首席统计师绳国庆提到，各地在11月紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，进一步落实房地产长效机制，推动房地产市场平稳健康发展，70个大中城市房地产市场价格涨幅总体平稳，略有回落。

中国指数研究院说，中国楼市调控将依旧严格，各地方政府也将在“三稳”目标的政策导向下，继续深化因城施策，保障房地产市场平稳健康发展。

研究院预计，房企未来在全年销售目标压力下，推盘积极性依然较高，降价促销、抢收业绩促回款仍将持续，部分基本面较好的城市市场仍将保持一定活跃度。