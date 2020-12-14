美媒：被拘港人家书要求委律师认罪

12名被扣押在中国深圳盐田看守所超过100日的香港青年事件中，其中两人家属最近再收到被捕人的亲笔信，要求委托律师承认在香港的罪行。前香港立法会议员涂谨申认为，或有中国内地官员派律师替中国收集情报，交给香港警方调查之用。

据美国之音报道，12港人关注组12月12日召开记者会，公布部份家属收到被捕人的第二封家书，另有家属收到称中国内地官派律师的来电，要求提供全家福等物件，亦有被捕人在香港的银行户口被取消。

12港人关注组较早前宣布，部份家属11月底收到12港人的亲笔信，但信件内容大致相同，表示在看守所吃饱睡好，没有受到虐待，又表示有悔意，要求家属低调，不要接触传媒，可能是有官方蓝本而写。

12名港人去年参加反修例运动，8月23日被指怀疑乘搭快艇偷渡到台湾途中，在香港东南方水域被中国广东省海警截获，被送到深圳盐田看守所扣押。

昨日的记者会上，在香港被控暴动及袭警罪的李子贤的父母说，收到儿子的第二封家书，要求他们委托律师承认在香港的罪行。李子贤父亲认为，中港两地司法制度不同，李子贤信中内容有可疑。

李子贤母亲李太太说，香港入境处及驻粤办，几个月来都未能向儿子转交家人的信件，因此担心李子贤可能在看守所受到严刑等不明情况下，才写信要求家人在香港请律师代他认罪。

李太太说，他们委托的中国内地代表律师一直未能与李子贤见面，她多次收到自称中国律师的人来电以及微信联络，但是一直不愿意透露姓名、律师事务所等资料，并多次要求她寄全家福合照到深圳，她拒绝了相关要求。

在香港涉嫌制造爆炸品黄伟然的妻子说，上星期两度收到中国内地官派律师来电，查问丈夫在香港的案情，以及与丈夫其他被捕人士的关系。她形容该官派律师疑似在套话。

涉嫌串谋意图危害生命而纵火的邓棨然的家属说，最近收到邓棨然第二封家书，除了好像第一封信 官腔 式提及他在看守所的生活，以及健康良好之外，并简单交带家人处理他在香港的货物。不过，邓棨然家属反映，早前收到中国银行通知，因商业行政理由终止邓棨然的银行户口。

邓棨然家属又表示，较早前收到声称中国内地官派律师来电，但是没有交待案件的进展。

民主党前立法会议员涂谨申在记者会上说，香港律师必须确定当事人自愿及清醒下给予指示，就算是当事人的父亲都不可以代为向律师作出任何指示，而且被告如果不在香港，就算他认罪，法院都不可以处理。

涂谨申说，中港两地的律师行有常规的渠道可以联络，不需要透过家属传话，他重申，家属不信任官派律师，难以理解这些律师为何查问被捕人在港案情，不排除是想套取案情，然后再交予香港警方。不过，涂谨申强调，有关资料不可能用作香港法庭的呈堂证供。

12港人关注组成员、荃湾区议员岑敖晖说，据黄伟贤的家人透露，他在拘押期间被问话最少12次，当中涉及与偷渡到中国无关的事情，包括他在香港涉嫌干犯的罪行、与另外同时被捕的港人的关系等。他质疑中国当局可能透过盘问12港人，获取有关香港社运案件的情报，担心12港人可能会被剥夺在中港两地公平受审的机会。