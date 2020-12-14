张文宏：冠病疫苗明年难全球全面接种

中国抗疫专家张文宏认为，各国明年会积极推动疫苗接种，这几乎成为制约冠病疫情能否控制的最关键因素，但考虑到医疗资源有限，明年在全球范围内全面实现疫苗接种目标几乎不可能。

张文宏前天（12日）在微博上写道，当前处于疫情中心的美国和欧洲等发达国家都已经提出了全面疫苗接种计划，这对全球控制疫情将发挥积极作用。

张文宏认为，中国的疫情控制最好，“近期的疫苗接种压力不大”，但是中远期的需求和急迫性非常高。

他说：“从目前仿真模拟的情况来看，虽然疫苗在逐渐普及，全球哪怕是疫苗资源最丰富的的美国仍需半年至一年的时间才能实现疫情的完全控制，而中国疫情的最终控制取决于全球疫情的有效控制。”

张文宏也披露，他和一组研究人员对美国疫苗接种问题进行仿真模拟，预测如果总统当选人拜登提出的百天疫苗计划顺利实施，5000万人接受疫苗注射，剩余美国民众的接种意愿则在50%左右，疫情会在明年6月底至7月初出现拐点，美国就能逐渐达到疫情基本控制的情况。如果剩余民众接种意愿只有25%，控制疫情的时间点很可能要推迟到明年的秋季，即9月份至10月份。

美国最快今天启动大规模接种冠病疫苗活动，前线医护人员和养老院居民将率先接种，其余人口得等到下个月。