澳媒：中企投资巴新渔港加剧中澳紧张

中资企业福建中鸿渔业11月中旬与巴布亚新几内亚(以下简称巴新)签署备忘录，投资2亿美元（约2.67亿新元）在该国西部省首府达鲁岛(Daru)建设综合多功能渔业工业园区，澳洲媒体指这项投资案用意不单纯，是在加剧中澳间紧张。

澳大利亚作家塞德尔在澳大利亚新闻网站News.com.au上发文，称巴新的中资渔港是“海军基地”，认为这是中国侵入澳洲领海，并让出入澳洲海域的美军更加疲于奔命，北京企图利用这项投资插足澳洲与巴纽关系、澳美关系。

塞德尔写到：“中国即将在澳洲家门口建立一个渔港。但是那里没鱼可捕。所以事实上这是为了什么呢？”

他引述澳洲政府前巴新事务顾问沃尔(Jeffery Wall)说法，认为此渔业工业园区位于达鲁，该地扼守狭窄又有重要战略意义的托雷斯海峡。

随后塞德尔又称2015年时任澳洲贸易部长罗伯(Andrew Robb)与解放军过从甚密，租借达尔文港给中国已经触怒想在附近建立基地的美军，而中鸿渔业这次投资计划使美军和澳洲海防部队面临更多威胁。

不过公开资料显示，涉及此次争议的中鸿渔业并不属于福建省管理国有企业的人民政府国有资产监督管理委员会旗下，并不拥有官方背景。

大陆《环球时报》则反驳，指“这是一个正常的中企投资项目被澳大利亚一些人读出了别样的味道”，并表示澳洲把南太平洋国家当成自家后院，对中国与南太国家合作高度戒备，经常说三道四。