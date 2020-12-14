台美共推印太地区妇女生计债券

台美双方今天（14日）在“妇女生计债券案”联合记者会上宣布，台湾与美国已共同参与新加坡社会效益投资公司规划的“妇女生计债券”。

据《联合报》报道，包括行政院政务委员邓振中、外交部长吴钊燮、财团法人国际合作发展基金会秘书长项恬毅，及美国在台协会台北办事处处长郦英杰皆出席记者会；美国国际开发总署代理助理署长彼德拉、美国国际开发金融公司全球妇女议题执行董事华勒丝、新加坡社会效益投资公司投资长雷比尔也以预录影片方式与会。

据悉，此合作计划是透过发行债券向全球募资，再透过东南亚与南亚地区的银行及社会企业，转贷给当地妇女创业或因生活需要的贷款所需资金，改善她们的生活。

台湾行政院经贸办指出，“妇女生计债券”为兼顾社会效益及财务收益的创新金融商品，“第三期妇女生计债券”（WLB3）已于今年12月10日发行，募资规模2770万美元（3696万新元），为四年期债券，将用来协助印尼、印度、菲律宾及其他亚洲国家约17.5至18.5万名弱势妇女及女性企业家取得银行贷款、市场产销管道及可负担的生活必需品，提升当地妇女生计并实现其经济潜力。WLB3在全球疫情期间发行，对于促进当地经济复苏及区域永续发展更具意义。

台湾行政院经贸办称，妇女生计债券为台湾与美国DFC在该区域合作的首例，具有指标性的意义，台美将在印太地区持续寻求具体的合作机会，推动双方政策并帮助当地经济发展。

吴钊燮指出，这是继去年在巴拉圭推动“微中小型企业暨妇女融资合作计画”之后，台美再度就“妇女经济赋权”进行合作。这项计划除了彰显台湾善尽作为国际社会一员的责任外，也很务实推展台湾与国际重要组织的连结，彰显台湾愿意推动妇女赋权、永续发展的意愿。