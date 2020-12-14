中国专家：春节可放心返乡但少串门

来临春节期间，专家称中国民众可放心返乡，但提醒要减少聚集与串门。

据《广州日报》报道，中国国家卫健委高级别专家组成员、中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光表示，即便春节期间人群流动规模大，但明年春节大家还是可以放心回家过年。

他说：“有了这一年的疫情防控经验，我们有信心防止疫情卷土重来。”但曾光教授同时提醒，返乡过年也要减少室内聚集、少串门。

曾光表示，经过过去11个月和病毒做斗争，中国已经有了很好的应对经验，已经积累出一套能够及时发现疫情，迅速搞清范围，并在第一时间把疫情控制在最小范围内的办法。像在情况不明的背景下开始较大规模的核酸检测，这都是很好的办法。他比喻，现在大火已经扑灭了，对于各地陆续出现的小火苗、小火星，要早发现、早扑灭，就不会形成大火。

同时，曾光指出，从今年3月18日武汉新增确诊病例首次清零到现在，疫情局部小范围反弹已经有十多次了，但都在可控范围内，很快就会被控制住。尤其是北京的疫情防控经验，值得总结的经验很多。他强调，今后也要保持这种势头，保持好的做法。

曾光表示，中国的防疫思路很明确，“外防输入、内防反弹”，常态化疫情防控，突出加强关键环节、重点领域防控措施，就是说逐步把各个可能存在风险的口子堵上。